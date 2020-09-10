СК Белоруссии возбудил 43 уголовных дела за угрозы должностным лицам

17:59
Фото: AP Photo/TUT.by
Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам за исполнение служебных обязанностей. Об этом сообщает ТАСС.
"По состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте", – рассказали в пресс-службе МВД республики.
Следствие по данным 43 делам продолжается. Расследование ведут подразделения уголовного розыска и другие службы белорусской криминальной полиции.
Акции протеста в республике начались после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,12%.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, за минувшие выходные в республике задержали более 100 человек во время несогласованных акций. На воскресенье, 6 сентября, пришлось более 600 задержаний.
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