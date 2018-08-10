В США проверят выдвинутые против Сигала обвинения в домогательствах

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В США проверят новые обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против актера Стивена Сигала. К проверке уже приступила прокуратура Лос-Анджелеса, сообщает портал Deadline.

По данным портала, помимо Сигала, в полицейском досье о сексуальных домогательствах значатся актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

Обвинения против Стивена Сигала выдвинула актриса Порша де Росси, исполнившая роли в сериалах "Замедленное развитие" и "Скандал". С аналогичными претензиями к актеру выступила американка Регина Симмонс, которая снялась в массовке одного из фильмов с участием Сигала.

В последнее время на Западе участились случаи, когда известным политикам, деятелям кино и шоу-бизнеса предъявляют обвинения в домогательствах. В частности, осенью 2017 года в центре крупного скандала оказался голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие дивы киноиндустрии, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Тогда Вайнштейн принес публичные извинения, пообещав исправиться. Тем не менее совет директоров The Weinstein Company уволил продюсера.