Туркмения стянула вооруженные силы к границе с Афганистаном

Власти Туркмении перебросили тяжелую военную технику в город Серхетабад на границе с Афганистаном. В частности, в город прибыли танки, пушки и бронетранспортеры, об этом сообщает turkmen.news.

По сообщениям, в одном из южных погранотрядов за последние трое суток несколько раз объявлялась боевая тревога. Вместе с тем туркменские офицеры начали эвакуацию семей от границы с Афганистаном.

В январе стало известно, что власти Туркмении занялись переучетом военных в запасе.

"Ведется учет запасников. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям", – заявили в министерстве обороны Туркмении. По словам источника, решение обосновано обстановкой в Афганистане.

Позднее официальный представитель Минобороны республики опроверг эту информацию. По его утверждениям, вооруженные силы способны отразить любые потенциальные угрозы, располагая имеющимся личным составом.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не будет предпринимать что-либо по Афганистану, пока ситуация развивается исключительно в границах этой страны. Он отметил, что беспокойство вызывает возможность возникновение неприятностей у союзников РФ. Лавров сообщил, что запрещенная в России организация "Талибан" заняла погранпосты на границе с Ираном и с Таджикистаном.

