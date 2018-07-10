Умер экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Дементей

Фото: ТАСС/Соболев Валентин,Чумичев Александр

Экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Николай Дементей умер в возрасте 88 лет, сообщили во вторник в Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусский парламент.

Он возглавлял Верховный совет в 1990–1991 годах, при нем приняли Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. Был членом верхней палаты парламента с 1996–2000 годы.

Николай Дементей родился в 1930 году в Витебской области. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, а также Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Участвовал в партийной работе в Витебской области. Занимал должность инспектора с 1970 по 1974 год, затем был заведующим сельхоз отделом и секретарем. С 1989 года стал председателем президиума Верховного совета БССР, зампредседателя Верховного совета СССР, членом Совета Федерации СССР. Дементей написал и издал книгу воспоминаний "Уроки жизни".