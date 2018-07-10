Умер экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Дементей

10 июля, 19:35
Фото: ТАСС/Соболев Валентин,Чумичев Александр
Экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Николай Дементей умер в возрасте 88 лет, сообщили во вторник в Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусский парламент.
Он возглавлял Верховный совет в 1990–1991 годах, при нем приняли Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. Был членом верхней палаты парламента с 1996–2000 годы.
Николай Дементей родился в 1930 году в Витебской области. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, а также Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Участвовал в партийной работе в Витебской области. Занимал должность инспектора с 1970 по 1974 год, затем был заведующим сельхоз отделом и секретарем. С 1989 года стал председателем президиума Верховного совета БССР, зампредседателя Верховного совета СССР, членом Совета Федерации СССР. Дементей написал и издал книгу воспоминаний "Уроки жизни".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: