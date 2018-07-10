Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона

Фото: АР/Andrew Harnik

Бывший американский президент Билл Клинтон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона 8 июля. Пара купила билеты на коммерческий рейс до Нью-Йорка.

Кроме того, Клинтоны остановились перед посадкой на рейс, чтобы сделать фотографии с другими пассажирами и персоналом, передает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ.

Обычно, как отмечается, Билл и Хиллари летают на частных чартерных самолетах.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи заявила, что поведение Хиллари Клинтон после проигрыша на президентских выборах 2016 года позорит не только ее саму но и США. Экс-чиновница отметила, что Клинтон обвинила в своих неудачах множество людей: экс-главу ФБР Джеймса Коми, Владимира Путина, соперника на праймериз Берни Сандерса и даже Барака Обаму.