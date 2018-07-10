Парижская полиция предупредила туристов об "отельных крысах"

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Гостей столицы Франции предупредили о криминальных группировках, которые крадут ценные вещи у туристов в отелях. Преступников прозвали "отельными крысами", передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Комиссар полиции Парижа Тони Марье рассказал, что некоторые преступники входят в отели, смешиваясь с группами туристов. Пока приехавшие регистрируются, воры крадут их сумки и чемоданы.

Кроме того, преступники могут заселиться в отель под другим именем, приникнуть в номер, украсть ценные вещи или вскрыть сейф.

Преступники обкрадывают туристов не только в Париже, но и в пригороде.

МИД Франции посоветовал туристам быть бдительнее.