Выбраны 20 самых инновационных стран мира

10 июля, 17:45
Фото: DPA/Patrick Pleul/ТАСС
Во Всемирной организации интеллектуальной собственности признали Швейцарию мировым лидером в инновационном развитии. Об этом сообщает РИА Новости.
На второй и третьей строчках оказались Нидерланды и Швеция. Отмечается, что впервые в пятерку лидеров вошла неевропейская страна – Сингапур.
По результатам исследования, единственной страной "второго мира", попавшей в рейтинг, стал Китай. Профессор Корнеллского университета (США) отметил, что в топ также стремятся попасть Малайзия, Индия, Иран, Мексика, Таймланд и Вьетнам. Россия заняла четвертое место среди бывших стран СССР. В общем рейтинге она оказалась на 46-м месте.
При составлении рейтинга эксперты учитывают развитие науки, экономику и политику в той или иной стране. Также принимались во внимание качество инновационного законодательства, отсутствие препятствий для ведения бизнеса, уровень коррупции и другие показатели.
Всемирная организация интеллектуальной собственности составляет Глобальный индекс инновации ежегодно, начиная с 2007 года.
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