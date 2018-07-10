Выбраны 20 самых инновационных стран мира

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Во Всемирной организации интеллектуальной собственности признали Швейцарию мировым лидером в инновационном развитии. Об этом сообщает РИА Новости.

На второй и третьей строчках оказались Нидерланды и Швеция. Отмечается, что впервые в пятерку лидеров вошла неевропейская страна – Сингапур.

По результатам исследования, единственной страной "второго мира", попавшей в рейтинг, стал Китай. Профессор Корнеллского университета (США) отметил, что в топ также стремятся попасть Малайзия, Индия, Иран, Мексика, Таймланд и Вьетнам. Россия заняла четвертое место среди бывших стран СССР. В общем рейтинге она оказалась на 46-м месте.

При составлении рейтинга эксперты учитывают развитие науки, экономику и политику в той или иной стране. Также принимались во внимание качество инновационного законодательства, отсутствие препятствий для ведения бизнеса, уровень коррупции и другие показатели.

Всемирная организация интеллектуальной собственности составляет Глобальный индекс инновации ежегодно, начиная с 2007 года.