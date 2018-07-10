Умер последний министр из кабинета Черчилля

10 июля, 17:28
Фото: АР/CARL DUYCK
Экс-глава британского МИД лорд Карингтон скончался в возрасте 99 лет. Он был последним оставшимся в живых членом кабинета Уинстона Черчилля.
"С огорчением узнал о смерти моего предшественника лорда Карингтона, бывшего министра обороны и иностранных дел, а также последнего члена послевоенного правительства Черчилля. Мои глубокие соболезнования его семье", – написал в Twitter глава аппарата премьер-министра Дэвид Лидингтон.
Питер Карингтон присоединился к кабинету Черчиля в 1951 году. Тогда он занял должность министра сельского хозяйства. С 1979 года он занимал пост главы МИД в правительстве Тэтчер. Ушел в отставку с 1982 года после вторжения Аргентины на Фолклендские острова, сообщает "Газета.ру".
Лорд Карингтон также был старейшим генсеком НАТО, он возглавлял альянс с 1984 по 1988 год.
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