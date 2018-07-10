Новая миссия НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке

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Небоевая учебная миссия НАТО по подготовке сил безопасности в Ираке поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в стране. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг журналистам в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

По его словам, миссию еще должны одобрить участники саммита НАТО. Столтенберг подчеркнул, что это будет небоевая миссия, которая поможет Ираку предотвратить возрождение запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и других группировок.

"Мы начнем новую учебную миссию в Ираке с сотнями инструкторов НАТО, мы также поможем создать военные училища и повысить профессионализм иракских сил", – добавил Столтенберг .