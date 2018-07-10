Дональд Туск ответил на критику Трампа о военных расходах

Фото: ТАСС/Artur Widak

Председатель Европейского совета Дональд Туск ответил на критику президента США Дональда Трампа, который осудил страны ЕС за недостаточный вклад в финансирование НАТО, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что у Вашингтона "нет и не будет лучшего союзника", чем Евросоюз. Подчеркивается, что вклад стран Европы в оборону НАТО значительно превышает военные расходы России, соизмерим с военным бюджетом Китая.

"Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия, столько же, сколько Китай. Эти расходы – инвестиции в безопасность ЕС и США, чего нельзя сказать о расходах России и Китая", – заявил Туск.

Также глава Европейского совета обратился к Трампу на сайте Европейского совета со словами: "Дорогая Америка, цени своих союзников, ведь у тебя их не так много. Дорогая Европа, трать больше на свою оборону, ведь все уважают хорошо подготовленных и оснащенных союзников".

Саммит НАТО состоится в Брюсселе с 11 по 12 июля. После этого Дональд Трамп собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.