Эксперт оценил назначение Ханта на пост главы МИД Великобритании

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился своим мнением о назначении Джереми Ханта новым министром иностранных дел Великобритании, передает RT.

По его словам, Хант – скорее чиновник, а не политик. Назначение эксперт объясняет тем, что Терезе Мей нужен глава внешнеполитического ведомства, который не будет с ней спорить и возражать.

Также Брутер отметил, что в связи с неустойчивым положением Терезы Мэй не каждый согласился бы занять место в ее правительстве.

Ранее пост главы МИД Великобритании занял Джереми Хант. Он сменил Бориса Джонсона, который ушел в отставку 9 июля. Как он пояснил в письме премьеру, причиной стали разногласия по процедуре Brexit. Кроме того, свой пост министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС покинул Дэвид Дэвис.