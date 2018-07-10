Эксперт оценил назначение Ханта на пост главы МИД Великобритании

10 июля, 11:37
Фото: AP/Matt Dunham
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился своим мнением о назначении Джереми Ханта новым министром иностранных дел Великобритании, передает RT.
По его словам, Хант – скорее чиновник, а не политик. Назначение эксперт объясняет тем, что Терезе Мей нужен глава внешнеполитического ведомства, который не будет с ней спорить и возражать.
Также Брутер отметил, что в связи с неустойчивым положением Терезы Мэй не каждый согласился бы занять место в ее правительстве.
Ранее пост главы МИД Великобритании занял Джереми Хант. Он сменил Бориса Джонсона, который ушел в отставку 9 июля. Как он пояснил в письме премьеру, причиной стали разногласия по процедуре Brexit. Кроме того, свой пост министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС покинул Дэвид Дэвис.
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