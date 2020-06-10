Власти столицы Аргентины обратились к России за помощью в борьбе с COVID-19

Фото: picture alliance/dpa/TASS/Ralf Hirschberger

Власти аргентинской столицы обратились к России за помощью в борьбе с COVID-19. Об этом рассказал ТАСС посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По его словам, речь идет о поставках средств защиты, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Было обращение ко мне от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом", – заявил Феоктистов.

Посол РФ также предположил, что власти аргентинской столицы обратились за помощью и к другим странам.

"Об этом обращении было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается", – пояснил Феоктистов.

Он добавил, что власти Буэнос-Айреса испытывают необходимость в средствах защиты для врачей. Кроме того, в столице Аргентины не хватает тестов на COVID-19, а также аппаратов ИВЛ.

Ранее ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с COVID-19. За время пандемии военные медики из РФ оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с коронавирусом.