В Facebook объяснили удаление фото Знамени Победы на Рейхстаге

Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Социальная сеть Facebook удаляла фотографии с водружением Знамени Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента.

В компании принесли извинения и указали, что из-за пандемии Facebook временно отправил домой команды, которые занимаются проверкой контента, передает ТАСС.

Ранее российские пользователи Facebook обратили внимание на закрытие доступа к публикациям, содержащим снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

Причиной назывался тот факт, что публикация нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций, которые призваны предотвратить нанесение вреда.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что попытка принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом и дезинформационная кампания неприемлемы.