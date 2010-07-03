Жители Турции стали свидетелями майского снегопада

Турцию завалило снегом в мае

Турция оказалась во власти сильных снегопадов. Основной удар пришелся на северо-запад страны, сообщает телеканал Москва 24.

Уровень снежного покрова местами достиг десяти сантиметров, что привлекло туристов. Путешественники со всего мира съезжаются на лыжный курорт на горе Улудаг. Сезон уже завершился, однако люди едут полюбоваться красивыми пейзажами.

Местных жителей снег в мае, наоборот, расстроил. Фермеры боятся, что непогода нанесет урон сельскому хозяйству региона. Между тем синоптики дают неутешительный прогноз: в ближайшие дни будет еще холоднее и снегопады продолжатся.