Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

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Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса, передает агентство PAP.

"Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", – заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, дипломат и его дочь получили положительный результат теста на коронавирус 21 января, а тремя днями ранее инфекция была подтверждена у его супруги. Он подчеркнул, что поведение генконсула России расценивается им как безответственное и опасное.

В феврале МИД Польши объявил персоной нон грата сотрудника российского генконсульства в Познани. Министерство объявило, что высылает из страны дипломата России в качестве ответной меры на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

В декабре прошлого года Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже. По данным местной службы общей разведки и безопасности, россияне в действительности были офицерами российской Службы внешней разведки и работали под прикрытием.

Позже в том же месяце Колумбия выслала еще двух российских дипломатов. Их заподозрили в вербовке информантов в городе Кали и экономическом шпионаже. В ответ на это Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии.