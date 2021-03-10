Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

10 марта, 23:00
Фото: depositphotos/panama555
Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса, передает агентство PAP.
"Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", – заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.
По его словам, дипломат и его дочь получили положительный результат теста на коронавирус 21 января, а тремя днями ранее инфекция была подтверждена у его супруги. Он подчеркнул, что поведение генконсула России расценивается им как безответственное и опасное.
В феврале МИД Польши объявил персоной нон грата сотрудника российского генконсульства в Познани. Министерство объявило, что высылает из страны дипломата России в качестве ответной меры на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.
В декабре прошлого года Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже. По данным местной службы общей разведки и безопасности, россияне в действительности были офицерами российской Службы внешней разведки и работали под прикрытием.
Позже в том же месяце Колумбия выслала еще двух российских дипломатов. Их заподозрили в вербовке информантов в городе Кали и экономическом шпионаже. В ответ на это Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: