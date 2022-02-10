МИД РФ прорабатывает вопрос об эвакуации дипломатов из Киева

16:25
Фото: ТАСС/Zuma/Str
Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД. Об этом заявил пресс-атташе посольства Денис Голенко, передает РИА Новости.
Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который не исключил возможности временной эвакуации неосновного персонала дипмиссии. По словам Голенко, данная мера в настоящее время обсуждается.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог. Глава МИД РФ подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.
Глава МИД Великобритании Трасс прилетела в Москву на переговоры с Лавровым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: