МИД РФ прорабатывает вопрос об эвакуации дипломатов из Киева

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Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД. Об этом заявил пресс-атташе посольства Денис Голенко, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который не исключил возможности временной эвакуации неосновного персонала дипмиссии. По словам Голенко, данная мера в настоящее время обсуждается.

Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог. Глава МИД РФ подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.