Взрыв прогремел в жилом доме в Стокгольме

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Взрыв прогремел в жилом малоэтажном доме на юге Стокгольма, передает РИА Новости. Один человек погиб.

По данным некоторых СМИ, взрыв мог произойти из-за приведенного в действие взрывного устройства. Подтверждения этих сведений пока нет.

Правоохранители заявили, что рассматривают это как "изолированный инцидент". Сейчас угрозы для окружающих нет. Ранее представитель полиции Анна Вестберг заявила, жителей эвакуируют из близлежащих зданий до выяснения обстоятельств.