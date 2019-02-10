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08:19

Оззи Осборна перевели в обычную палату после интенсивной терапии

за рубежом

08:19

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Фото: ТАСС/Zuma/Francesco Castaldo

Оззи Осборн на днях будет выписан из больницы. Об этом написала газета The Sun.

Музыкант переведен в собственную палату после лечения в отделении интенсивной терапии, куда его доставили из-за угрозы развития пневмонии. Лечение 70-летний Осборн проходил в частной клинике. Его родные были рядом.

Как пишет издание, теперь "худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену".

Ранее сообщалось, что осложнения после гриппа довели фронтмена группы Black Sabbath до больницы. Об этом в Twitter написала супруга артиста Шэрон Осборн. Она поблагодарила поклонников за поддержку и уточнила, что на госпитализации настояли медики.

В конце января стало известно, что по причине развивающегося бронхита Оззи отложил несколько концертов европейского турне. Музыкант планировал поехать в Ирландию, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Швейцарию, Италию и Испанию, но вместо этого вынужден был заняться своим здоровьем.

за рубежом

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