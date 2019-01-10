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17:35

В Испании задержали 15 человек по делу о договорных теннисных матчах

за рубежом

17:35

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Фото: depositphotos/belchonock

В Испании задержали 15 человек, подозреваемых в организации договорных теннисных матчей. Под подозрение попали еще 68 человек, в том числе спортсмены, сообщает Associated Press.

Следователи установили, что криминальная группировка подкупала игроков на турнирах второстепенных серий Futures и Challenger, чтобы потом контролировать ставки у букмейкеров.

Преступления совершались минимум с февраля 2017 года. Ущерб от действий мошенников оценивается в несколько миллионов евро. Операция по задержанию проводилась в октябре, правоохранители не раскрывают подробности. По неофициальной информации, подкуп организовывала армянская группировка. В качестве посредника использовался профессиональный игрок.

У арестованных конфискованы 167 тысяч евро, банковские карты, оружие, несколько автомобилей и драгоценности. Могут быть скомпрометированы результаты как минимум 97 матчей.

за рубежом

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