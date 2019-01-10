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14:16

Стена раздора: обиженный Трамп покинул встречу с демократами

за рубежом политика

14:16

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Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп прервал встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером, которая проходила в Белом доме. Американский лидер покинул встречу после того, как Пелоси и Шумер отказали на его просьбу выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

На своей страничке в Twitter, глава Белого дома написал, что встреча была "пустой тратой времени".

"Я спросил: что случится в течение 30 дней, если я быстро все открою и возобновлю – вы одобрите план по безопасности на границе, включающий стену или металлическое ограждение? Нэнси ответила "нет". Я сказал: пока-пока, ничего не сработает", – написал Трамп.

Ранее президент США выступил со срочным телеобращением к американцам. В нем глава Белого дома рассказал о кризисе на американо-мексиканской границе, причина которого – нелегальная миграция.

Его обращение прокомментировали представители Демократической партии США. По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, многое из услышанного было полно дезинформации и злобы. Она выразила мнение, что президент отвергает все варианты возобновления работы правительства и применения эффективных методов защиты границ.

за рубежом политика

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