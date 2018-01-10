Малайзия заплатит до $70 млн за пропавший в 2014 году самолет

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Правительство Малайзии выплатит до 70 миллионов долларов американской компании Ocean Infinity, если ее специалисты смогут за три месяца обнаружить обломки и черные ящики исчезнувшего в 2014 году рейса 370 компании Malaysia Airlines. Об этом сообщает "Газета.ру".

Самолет, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров через час после взлета 8 марта 2014 года. На его борту было 239 пассажиров и членов экипажа.

В 2017 году операция по поиску обломков самолета в южной части Индийского океана была официально приостановлена. При этом, как заявил глава министерства транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, существует 85-процентная вероятность того, что пропавший самолет удастся найти в новом районе площадью 25 тысяч квадратных метров, который установили специалисты.