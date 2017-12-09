Освобождение Ирака от ИГ не означает, что борьба с террором окончена – Госдеп

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Тот факт, что территория Ирака полностью освобождена от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Россс), не означает, что борьба с терроризмом там окончена. Такое заявление сделала начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты вместе с правительством Ирака подчеркивают, что его освобождение не означает завершения там борьбы с терроризмом, даже против ИГ. Вместе мы должны быть бдительными и противостоять всем экстремистским идеологиям для предотвращения возвращения ИГ или возникновения угроз со стороны других террористических группировок", – отметила она, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончании в стране войны против запрещенной в РФ и други странах террористической группировки "Исламское государство".

По его словам, ВС страны полностью контролируют границу Ирака и Сирии.

Незадолго до этого Минобороны РФ спрогнозировало скорую победу над ИГ в Сирии. Этому поспособствует захват западного берега Евфрата правительственными войсками.

ИГ, в результате начатой против нее военной кампании, лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии из подконтрольных ей с 2014 года. Освобождение Абу-Камаля стало одной из ключевых побед над боевиками.