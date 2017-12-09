Министр обороны Великобритании заявил о "прохладной войне" с Россией

9 декабря, 19:05
Фото: ТАСС/Zuma/Tolga Akmen
Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия и Великобритания находятся в состоянии "прохладной войны", а РФ ведет враждебные действия по отношению к его стране "на нескольких уровнях".
"Россия ведет войну против Британии на нескольких уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам", — цитирует его слова Daily Mail.
В конце ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить".
По мнению Мэй, Россия может помешать росту стран-участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – ред.). Премьер также отметила, что государство якобы стремится "уничтожить нашу коллективную силу".
Ранее глава правительства Великобритании увидела в России угрозу мировому порядку. По ее словам, Москва вмешивается в выборы и внутренние дела других государств, а также сеет раздор на Западе при помощи дезинформации.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: