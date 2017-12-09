Министр обороны Великобритании заявил о "прохладной войне" с Россией

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Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия и Великобритания находятся в состоянии "прохладной войны", а РФ ведет враждебные действия по отношению к его стране "на нескольких уровнях".

"Россия ведет войну против Британии на нескольких уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам", — цитирует его слова Daily Mail.

В конце ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить".

По мнению Мэй, Россия может помешать росту стран-участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – ред.). Премьер также отметила, что государство якобы стремится "уничтожить нашу коллективную силу".

Ранее глава правительства Великобритании увидела в России угрозу мировому порядку. По ее словам, Москва вмешивается в выборы и внутренние дела других государств, а также сеет раздор на Западе при помощи дезинформации.