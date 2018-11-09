США выделят 18,5 млн долларов на развитие экономики Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

США выделят грузинским неправительственным организациям 18,5 миллиона долларов на развитие экономики, сообщает RT. Сделать это планируется в рамках программы экономической безопасности USAID.

В документе отмечается, что развитию Грузии якобы препятствует "российская пропаганда", направленная на подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад.

Программа также рассчитана на увеличение доходов Грузии и развитие туризма.

Политолог Сергей Михеев считает, что эта американская программа не имеет никакого отношения к развитию экономики, а вместо этого преследует другие цели. В частности, Вашингтон хочет влиять на внутреннюю политику Грузии и ее внешнеполитическую ориентацию.