Лондон намерен включить руководителей спецслужб России в санкционный список

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Великобритания ратует за включение нескольких представителей российских спецслужб, связанных с производством и применением химического оружия, в новый санкционный список ЕС. Об этом сообщает The Times.

По данным главы британского МИД Джереми Ханта, в список могут быть включены шесть россиян, связанных, по мнению Лондона, с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Санкционный список может быть опубликован в следующем месяце.

Лондон надеется на поддержку Франции и Германии по вопросу занесения в список представителей "руководства ГРУ". По информации издания, на министров иностранных дел оказывается давление с целью одобрения ими мер по заморозке активов и запрета на въезд в ЕС.

Ранее Жан-Клод Юнкер усомнился в членстве стран ЕС в Большой семерке через 30 лет. По мнению политика, в предстоящие десятилетия страны Европы будут терять экономический вес и значимость.