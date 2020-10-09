В Госдуме оценили обвинения США в адрес России из-за вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поделился с RT своим мнением о заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран стремятся помешать Америке разработать вакцину от COVID-19.

Морозов считает, что это способ прикрыть неудачи в разработке вакцины, которая действительно нужна миру и США.

"Там максимальное число заболевших, и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем", – подчеркнул Морозов.

Также депутат отметил, что такой подход делает США слабыми, а подобные заявления совершенно не конструктивны.

Ранее Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.