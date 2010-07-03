В ЕС призвали укрепить партнерство с РФ по "Северному измерению"

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Укрепление партнерства с Россией в рамках "Северного измерения" может положительно сказаться на расширении взаимодействия с Москвой "в текущем политическом контексте". Об этом сообщает RT со ссылкой на решение Еврокомиссии по выделению финансирования на эту программу в 2019–2020 годах.

"Активизация сотрудничества в рамках "Северного измерения" открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС", – говорится в документе.

"Северное измерение" является совместной политикой Евросоюза, России, Норвегии и Исландии.

Как отмечается, партнерство в сфере культуры, в частности, предполагает развитие туризма, молодежных обменов, улучшение условий деятельности индустрии культуры и творчества.

Ранее сообщалось, что совет ЕС одобрил изменения в правилах выдачи "шенгена". Туристов ждет упрощение процедуры получения виз и подорожание услуг. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы. На два года визу выдадут при условии получения годовой мультивизы в течение тех же двух предыдущих лет. Пятилетнюю визу получит тот, кто правильно использовал двухгодичную.