На Украине обвинили Россию в нашествии медуз в Азовском море

18:01
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил подать в суд на Россию из-за нашествия медуз в Азовское море. По его словам, из-за них был испорчен курортный сезон. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Старух напомнил, что в этом году туристов на Азовском море буквально атаковали медузы. По его словам, это вызвано стремительным повышением уровня солености воды из-за того, что в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона.
"По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря", – говорится в сообщении.
Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить России счет.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ разработало комплексный план по модернизации системы водоснабжения Крыма, на реализацию которого выделит около 50 миллиардов рублей.
Одним из элементов проекта стала разработка источников пресной воды под Азовским морем. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что исследования подтвердили ее наличие в доисторическом русле реки Дон.
До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
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