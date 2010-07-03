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11:27

Двум россиянам грозит штраф за сбор ягод в приграничной с Финляндией зоне

за рубежом происшествия общество

11:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приграничной зоне на границе с РФ пограничники Финляндии обнаружили двух россиян, незаконно собиравших там ягоды, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Погранохраны.

"Мужчины рассказали, что многократно собирали ягоды в Финляндии. Они знают, где расположена приграничная зона, и что без разрешения находиться в ней запрещено. Несмотря на это, они все равно туда отправились", – говорится в сообщении пресс-службы Погранохраны.

Россиянам выписали требования о выплате штрафа за нарушение государственной границы. Окончательное решение о штрафе и его размере будет принимать прокуратура.

Ранее стало известно, что пограничный отряд по региону Кайнуу Погранохраны Финляндии расследует факт незаконного пересечения российско-финской границы мужчиной с российским гражданством. В связи с произошедшим финская сторона взаимодействовала с финской полицией и с пограничными властями России. Личность задержанного пока не называется.

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