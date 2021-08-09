В Латвии допустили столкновение России и НАТО

Предстоящие учения "Запад – 2021" и миграционный кризис у границ Латвии повышают вероятность столкновения России и НАТО в странах Балтии и Польше, считает глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

"Когда <...> пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне, то все это, <...>, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", – сказал Ринкевич в интервью Financial Times.

При этом глава внешнеполитического ведомства Латвии усомнился в возможности полномасштабных боевых действий.

Учения "Запад – 2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к маневрам.

На территории России участие в маневрах примут порядка 400 белорусских военных.

Темой предстоящих учений станет "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".