Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

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Родители первой леди США Меланьи Трамп Виктор и Амалия Кнавс получили американское гражданство. Семья жены президента – уроженцы Словении.

"Ближайшие родственники со стороны жены, родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", – сообщила корреспондент NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.

Она также отметила, что в Белом доме не стали комментировать это событие.

Родители первой леди получили статус постоянных жителей США еще в феврале 2018 года, что спровоцировало критику в адрес президента Трампа.

Меланья Трамп – первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский. Она также стала первой в истории супругой главы государства, получившей американское гражданство после брака.