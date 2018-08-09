В Госдепе США заявили, что новые санкции не направлены против "Аэрофлота"

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Санкции США против России не направлены напрямую против авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Это не прямые санкции. Ни одна из них напрямую не затрагивает "Аэрофлот" и не направлена против него. Это относится к тому, выдадим ли мы экспортную лицензию на оборудование, которое может быть использовано "Аэрофлотом" или передано ему", – пояснил он, передает РИА Новости.

В начале августа Госдепартамент США анонсировал новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. Однако Вашингтон заявил, что готов отказаться от этого пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о запрете полетов "Аэрофлота" в США речь пока не идет.

В то же время Песков отметил, что действия американских властей предсказать невозможно. По его словам, пока ни о каких запретах речь не идет и каких-либо "официальных заявлений на этот счет мы не слышали".