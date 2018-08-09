В Испании обокрали исполнителя песни Despacito

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Известного пуэрториканского певца, исполнителя песни Despacito Дэдди Янки обокрали в Испании. У него похитили ювелирные украшения на сумму около двух миллионов евро.

Как сообщает газета Provincias, грабитель проник в гостиничный номер певца в Валенсии, выдав себя за артиста. Он попросил служащего отеля открыть сейф с драгоценностями и покинул здание вместе с украшениями. Отпечатков злоумышленник не оставил. Из номера певца также пропали 2,5 тысячи долларов наличными.

Певец обратился в полицию. Правоохранители проверили записи камер слежения и личности служащих отеля. Информацию о краже подтвердили источники в гостинице.