В консульстве РФ в Греции опровергли информацию об обращении российских журналистов

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В консульстве России в Греции опровергли информацию об обращении от российских журналистов из-за инцидента с греческими фанатами.

"Нет, никаких обращений в полицию не поступало. Это все какие-то утки. Мы поддерживаем контакт с греческими органами правопорядка, но никакой информации у нас нет. В консульство кто-то звонил, но, видимо, с целью провокации", – сказал представитель консульства в разговоре с RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОК и московским "Спартаком" агрессивно настроенные фанаты греческого клуба в присутствии полиции пытались прорваться в ложу прессы.