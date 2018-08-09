В консульстве РФ в Греции опровергли информацию об обращении российских журналистов

9 августа, 13:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В консульстве России в Греции опровергли информацию об обращении от российских журналистов из-за инцидента с греческими фанатами.
"Нет, никаких обращений в полицию не поступало. Это все какие-то утки. Мы поддерживаем контакт с греческими органами правопорядка, но никакой информации у нас нет. В консульство кто-то звонил, но, видимо, с целью провокации", – сказал представитель консульства в разговоре с RT.
Ранее в СМИ появилась информация, что перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОК и московским "Спартаком" агрессивно настроенные фанаты греческого клуба в присутствии полиции пытались прорваться в ложу прессы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: