В ГД ответили на заявление Минобороны Британии о причастности РФ к инциденту в Эймсбери

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о причастности России к смерти женщины в Эймсбери.

"Как показала практика, прошлые обвинения, которые выдвигала Британия против России, не были подтверждены нигде, кроме информационного поля. Налицо была политизация процесса. Сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны", – цитирует парламентария RT.

Морозов подчеркнул, что подобные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей, иначе они подрывают доверие между странами.

Нагнетание истории в СМИ косвенно связано с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу, полагает депутат. Таким образом Лондон пытается скомпрометировать Москву, добавил Морозов.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия причастна к смерти женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Он назвал эту версию простой реальностью и выразил уверенность, что мировое сообщество также осудит Москву за эти действия.

Инцидент в Эймсбери связывают с покушением на бывшего-разведчика Скрипаля и его дочь в Солсбери. Британские власти считают, что за обоими инцидентами стоит Россия, поскольку при отравлении использовалось вещество "Новичок". Москва категорически отвергает обвинения.