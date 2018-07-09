Макрон верит, что Франция будет державой XXI века

9 июля, 20:40
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Эммануэль Макрон во время обращения к конгрессу в Версале заявил, что Франция станет великой державой XXI века. Об этом передает РИА Новости.
"Я верю, что у Франции есть возможность вновь стать державой XXI века. Прогресс, достоинство личности, справедливая сила республики – это наш компас. Наша единственная идеология – это величие Франции, которое не нравится некоторым", – сказал Макрон.
Выступление главы государства длилось почти полтора часа. На заседание явились не все: партия "Непокорившаяся Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном, часть республиканцев и коммунистов решили бойкотировать обращение президента.
Впервые Макрон выступил перед конгрессом в июле 2017 года после избрания на высший государственный пост. Нынешняя конституция Франции дает возможность главе государства официально обращаться к парламентариям, однако в дебатах принимать участие он не в праве.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон 10 июля посетит Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ-2018.
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