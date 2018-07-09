Эксперт прокомментировал решение Джонсона уйти в отставку

Фото: ТАСС/Tolga Akmen

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

"На самом деле команда Терезы Мэй просто посыпалась. После инцидента в Солсбери стало ясно, что с нынешним кабинетом министров творится что-то неладное. Боюсь, сказалось отсутствие политического опыта у Терезы Мэй", – цитирует эксперта RT.

По его словам, она могла хорошо себя проявить в качестве министра внутренних дел, но будучи главой правительства совершила достаточно ошибок. Эксперт полагает, что участники ее команды решили покинуть окружение Мэй перед грядущей отставкой премьера. Все последние главы правительств вели Великобританию к снижению веса на мировой арене, подытожил Мухин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Это событие прокомментировали в российском МИД. По мнению представителя ведомства Марии Захаровой, Джонсон ушел на фоне событий в Эймсбери, приведших к смерти британской гражданки. Она также отметила, что в Великобритании очевидно наступает правительственный кризис.

Кроме того, 7 июля свой пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. Оба политика выступали за жесткий сценарий выхода Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй грозилась уволить главу МИД и других политиков, мешающим согласованному плану по Brexit.