Украина не будет выступать на детском "Евровидении"

Фото: ТАСС/Str/Zuma

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила, что в этом году страна не сможет принять участие в детском международном песенном конкурсе "Евровидение". Причиной отказа стала нехватка финансовых средств, передает сайт "Комсомольской правды".

"В этом году из-за критического недофинансирования общественного вещателя участник от Украины не будет принимать участие в конкурсе", – заявила НОТУ.

Телерадиокомпания также подчеркнула, что Украина впервые не в состоянии осуществить все обязательные выплаты в рамках конкурса, в число которых также входят затраты на отборочные туры.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины в качестве члена Европейского вещательного союза каждый год обеспечивает участие Украины в детском "Евровидении".

В этом году детское "Евровидение" пройдет 25 ноября в Минске.

Ранее Совет Евросоюз заявил, что предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере одного миллиарда евро. Эту сумму Киев получит в течение двух с половиной лет.