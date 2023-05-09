Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, новые реформы безопасности коснутся работы местных школ, инфраструктуры и экономики.

Вместе с тем Зеленский пока не стал сообщать подробности самой реформы и в чем она будет заключаться.

Ранее Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая. Отмечалось, что такое решение было принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте.

В ответ на подобное решение официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине присутствует большое количество людей, для которых День Победы является священным.