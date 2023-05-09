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В мире

СМИ рассказали о нездоровых гастрономических предпочтениях Байдена

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

Американский президент Джо Байден беспокоит свое окружение, в частности, супругу Джилл Байден, нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь в основном углеводами. Об этом сообщает издание Axios.

По словам помощников главы Белого дома, любимыми блюдами Байдена являются бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пицца, паста, печенье и мороженое. Кроме того, американский лидер также злоупотребляет сладкими напитками.

При этом супруга Байдена настаивает на том, чтобы тот ел больше рыбы и овощей. Уточняется, что диета президента США важна для поддержания его здоровья в преддверии новых выборов.

Ранее Байден рассказал шутку про мороженое с шоколадной крошкой во время пресс-конференции, посвященной стрельбе в приходской школе в Нэшвилле.

До этого американские граждане раскритиковали американского президента после его выступления, во время которого он ел мороженое.

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