Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

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Отчет разведки, в котором дана оценка военной активности России в Европе, опубликовало Минобороны Финляндии, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в регионе усилилось напряжение в связи с возвращением к силовой политике.

"Например, Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе. Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе", – говорится в отчете.

При этом авторы документа уверены, что достижение внешнеполитических целей путем использования войск не является самым действенным методом. Однако, добавили в разведке, многие страны продолжают наращивать военный потенциал.

"Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений", – подчеркнули в документе.

Кроме того, авторы обзора предположили, что в ближайшее годы Арктика может стать местом, где столкнутся интересы мировых держав. В настоящее время Россия усиливает там военное присутствие.

Ранее адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что НАТО не предпримет никаких реальных мер в случае начала прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной, однако выступит со словесным осуждением Москвы.

