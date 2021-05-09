Обломки ступени китайской ракеты упали в акватории Индийского океана

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Фото: twitter.com/sadeqatyia
Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном. Данная ступень выводила на орбиту
модуль китайской станции. Об этом сообщает ТАСС.
"9 мая в 10:24 (05:24 по московскому времени) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу", – сказано в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.
Сухой вес ступени состaвляет около 18 тонн, а высотa – 33,2 метра при диаметре 5 метров.
Уточняется, что объект вошел в атмосферу над Аравийским полуостровом. Обломки рухнули на север от Мальдивских островов.
Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" отправилась на орбиту с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции 29 апреля.
Позднее стало известно, что ракета-носитель вышла из-под контроля.
Обломки китайской ракеты могут упасть на Землю в выходные
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