Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона

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Дональд Трамп собирается выдвинуть на должность главы Пентагона Патрика Шанахана, сообщает ТАСС.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, за последние несколько месяцев Шанахан доказал, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство.

После отставки Джеймса Мэттиса Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США.

Имя нового руководителя Пентагона стало известно в конце декабря 2018 года. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.