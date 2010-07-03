Воздух у собора Нотр-Дам оказался загрязнен свинцом

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В Париже зафиксировали загрязнение воздуха свинцом рядом со сгоревшим собором Нотр-Дам. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции и региональную службу здравоохранения.

Исследование образцов почвы у здания показало содержание свинца в 10-20 граммов на 1 килограмм, что значительно выше допустимого показателя в 0,3 грамма на 1 килограмм. Жителям ближайших домов рекомендовали чаще мыть руки и делать влажную уборку помещений.

Эксперты уточняют, что частицы свинца оказались в воздухе во время пожара в соборе.

15 апреля пожар вспыхнул на верхних уровнях собора Парижской Богоматери. Из-за огня обрушились шпиль, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Не исключается, что пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что ничего не указывает на поджог.

Часть святынь собора, включая терновый венец Христа, удалось спасти. Также не пострадали две колокольни собора и главный орган.

Настоятель храма Патрик Шове заявил, что на восстановление уйдет шесть лет. При этом французские реставраторы полагают, что работы в соборе продлятся примерно десятилетие. Сначала проведут укрепление конструкций собора, отметили эксперты. Оно займет четыре месяца.