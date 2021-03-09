В Финляндии могут ограничить передвижение людей из-за COVID-19 – СМИ

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Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии считает необходимым ограничить передвижение граждан из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", – говорится в заявлении представителей института, которое было направлено в правительство страны.

Со вторника, 9 марта, в 15 регионах страны на три недели закрыли рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только навынос. Также в ряде регионов страны школьники переведены на дистанционное обучение, отменены досуговые занятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.

В конце февраля в Финляндии у двух человек обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Согласно исследованиям, Fin-796H является уникальным вариантом вируса SARS-CoV-2. От всех предыдущих он отличается по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.

До этого новую мутацию коронавируса выявили в Норвегии. 18 февраля сообщалось, что в стране зарегистрировано 10 случаев заражения новым штаммом. Также мутацию нашли в Дании и США.

