Нацсобрание Франции одобрило продление режима ЧП из-за пандемии

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Законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения из-за пандемии коронавируса до 1 июня приняли в национальном собрании Франции, сообщает RT.

В поддержку закона выступили 278 депутатов, воздержались – 13, а 193 высказались против.

Уточняется, что благодаря режиму санитарного положения власти могут устанавливать ряд ограничений в связи с пандемией.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил введение нового локдауна в стране для борьбы с распространением коронавируса. По словам политика, уверенности в преодолении пандемии без новых ограничений пока нет.