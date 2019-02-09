ЦИК нашел у Порошенко неуказанное судно

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Украинский Центризбирком выявил нарушения в декларации Петра Порошенко, которую он подал для участия в выборах, передает РИА Новости.

Оказалось, что президент не задекларировал туристическое судно 2005 года выпуска, хотя выписка из Судовой книги Украины подтвердила, что он им владеет.

В декларации есть две квартиры и дачный дом жены Порошенко, но этих объектов нет ни в одном имущественном реестре. Кроме того, он не заплатил налоги с дохода от продажи имущества на 172 тысячи гривен.

Голосование состоится 31 марта. В выборах будет участвовать рекордное число кандидатов – 44 человека.

Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов станут наблюдателями на украинских выборах. Представительницы РФ намерены вопреки введенному Киевом запрету поехать по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.