Эксперт оценил заявление главы Минобороны Норвегии о войне в Европе

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Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о возможности возникновения войны между европейскими странами.

По словам политолога, заявление Бакке-Йенсена может быть связано с военными учениями.

"В новостной повестке так или иначе появляются сообщения, которые маркируют возможные события с учениями, проходящими в том числе в Норвегии, как связанные с российской угрозой. Очевидно, что все эти вещи составляют часть одной медийно-военной кампании", – сказал Асафов в беседе с RT.

Он отметил, что в этом случае Норвегия не самостоятельно делает такие заявления. По мнению Асафова, это может быть инициировано Британией и США.

При этом Асафов обратил внимание, что война в Европе действительно возможна.

"Война возможна при дальнейшей эскалации вокруг ситуации Сербии и Косова. Но нагнетание истерии будет продолжаться, и все это надо воспринимать как большую пиар-кампанию по обоснованию необходимости усиления НАТО", – сказал он.

Ранее министр обороны Норвегии, выступая на заседании "Военного общества Норвегии", заявил, что между европейскими странами может начаться война. Он отметил, что возможное противостояние повлечет последствия для Скандинавских стран.