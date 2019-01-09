Эксперт оценил заявление главы Минобороны Норвегии о войне в Европе

Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о возможности возникновения войны между европейскими странами.
По словам политолога, заявление Бакке-Йенсена может быть связано с военными учениями.
"В новостной повестке так или иначе появляются сообщения, которые маркируют возможные события с учениями, проходящими в том числе в Норвегии, как связанные с российской угрозой. Очевидно, что все эти вещи составляют часть одной медийно-военной кампании", – сказал Асафов в беседе с RT.
Он отметил, что в этом случае Норвегия не самостоятельно делает такие заявления. По мнению Асафова, это может быть инициировано Британией и США.
При этом Асафов обратил внимание, что война в Европе действительно возможна.
"Война возможна при дальнейшей эскалации вокруг ситуации Сербии и Косова. Но нагнетание истерии будет продолжаться, и все это надо воспринимать как большую пиар-кампанию по обоснованию необходимости усиления НАТО", – сказал он.
Ранее министр обороны Норвегии, выступая на заседании "Военного общества Норвегии", заявил, что между европейскими странами может начаться война. Он отметил, что возможное противостояние повлечет последствия для Скандинавских стран.
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