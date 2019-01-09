Калифорнийский воришка три часа облизывал чужой дверной звонок

Фото: news.sky.com

Мужчина в Калифорнии три часа подряд лизал дверной звонок, сообщает портал Fox News. Видео с камеры наружного наблюдения попало в Сеть.

Инцидент произошел в городе Салинас 5 января. Хозяйки в этот момент не было дома, однако ее дети находились в помещении и наблюдали за незваным гостем через камеру.

Позже полиция нашла и арестовала злоумышленника. Им оказался 33-летний Роберто Арройо. Его обвинили в бродяжничестве и краже удлинителей для городских рождественских украшений.

Полицейские охарактеризовали его поведение как "довольно странное".

Видео: youtube.com