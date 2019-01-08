В Демократической партии США прокомментировали обращение Трампа к американцам

Представители Демократической партии США высказались об обращении американского лидера Дональда Трампа к нации, сообщает CNBC.
По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, многое из услышанного было полно дезинформации и злобы. Она считает, что президент отвергает все варианты возобновления работы правительства и применения эффективных методов защиты границ.
Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер отметил, что предыдущие главы США обычно использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях, в отличие от Трампа.
Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил о кризисе на американо-мексиканской границе и необходимости обеспечить безопасность там. Он призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры. Президент добавил, что готов пойти на уступки и уже не настаивает на том, чтобы стена на границе была из бетона.
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